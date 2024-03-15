Движение на участке МЦД-3 приостановят в дневные часы по выходным в марте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) на участке между станциями "Зеленоград-Крюково" и Ленинградским вокзалом будет приостановлено на несколько часов в выходные, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"16-17 марта с 10 до 13 часов, 23-24 и 30-31 марта с 13:30 до 15:30 не будет движения поездов D3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом в связи с модернизацией инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в телегам-канале ведомства.

Отмечается, что на время закрытия участка диаметра будут запущены бесплатные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4 – всего около 90 автобусов, которые будут ходить с интервалом от 2 минут.

Автобус КМ1 будет ходить с остановками МЦД "Зеленоград-Крюково" и метро "Ховрино", КМ2 - МЦД "Сходня", МЦД "Подрезково", МЦД "Новоподрезково", МЦД "Молжаниново", "Хирургическая больница" и метро "Ховрино". Автобус КМ3 с остановками МЦД "Химки" и метро "Ховрино", автобус КМ4 - МЦД "Фирсановская" и МЦД "Сходня".

Кроме автобусов КМ департамент предлагает воспользоваться альтернативными маршрутами.