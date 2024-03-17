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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Явка на выборах президента РФ в Москве, по предварительной оценке, превысила 66%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве, по предварительным данным, составила более 66%, превысив итоговую явку прошлых президентских выборов; всего в Москве было выдано более 5,3 млн бюллетеней.

"Москвичи показали высочайшую, на мой взгляд, активность (...) На сегодняшний день явка, которая предварительная (...) превышает 66%", - сказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании МГИК.

Она сообщила, что, предварительно, в Москве было выдано 5 млн 379 тыс. 336 бюллетеней, подчеркнув, что эти данные еще будут уточняться.

По данным сервиса по наблюдению за электронным голосованием, по итогам трех дней голосования электронно свой голос отдали 3 млн 666 тыс. 413 человек.

Таким образом, предварительная явка на выборах президента превысила итоговую явку президентских выборов 2018 года, которая тогда составила 59,95%.

Мосгоризбирком
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