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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В России завершилось голосование на выборах президента

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Голосование избирателей на выборах президента РФ завершилось во всех регионах страны; последними завершили работу избирательные участки в Калининградской области в 21:00 (по Москве).

Как следует из данных в информцентре ЦИК по состоянию на 20:50, очная явка избирателей составляет 73,33% (без учета электронного голосования).

Кроме того, почти 4,5 млн избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ на федеральной платформе, это 94% от общего числа подавших заявления на ДЭГ, сообщил ранее председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

В столице явка избирателей на выборах президента РФ, по предварительным данным, составила более 66%, превысив итоговую явку прошлых президентских выборов; всего в Москве было выдано более 5,3 млн бюллетеней.

По данным сервиса по наблюдению за электронным голосованием в Москве, по итогам трех дней голосования электронно свой голос отдали 3 млн 666 тыс. 413 человек.

Голосование на выборах президента РФ проводилось в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые применялся на выборах президента РФ. Оно прошло в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.

ЦИК РФ
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