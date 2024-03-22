Концертный зал Crocus City Hall загорелся в результате вооруженного нападения, есть погибшие

Фото: РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожар начался в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

По предварительным данным концертный зал Crocus City Hall загорелся в результате нападения, сказали в экстренных службах.

"Нападавшие на входе в здание во время концерта, предположительно, открыли стрельбу из автоматического оружия, затем в здании начался пожар", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.