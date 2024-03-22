Губернатор Подмосковья выехал на место ЧП в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП в Crocus City Hall в Красногорске.

"Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, пожар начался в концертном зале Crocus City Hall.

"Нападавшие на входе в здание во время концерта, предположительно, открыли стрельбу из автоматического оружия, затем в здании начался пожар", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.