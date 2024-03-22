Собянин распорядился оказать помощь пострадавшим в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Всем пострадавшим во время трагедии в Crocus City Hall будет оказана необходимая помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", - написал Собянин в своём телеграм-канале в пятницу.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье начался пожар.

По предварительным данным, концертный зал Crocus City Hall загорелся в результате нападения: вооруженные люди ворвались в здание концертного зала и открыли огонь.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.