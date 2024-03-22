Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:48

Собянин распорядился оказать помощь пострадавшим в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Всем пострадавшим во время трагедии в Crocus City Hall будет оказана необходимая помощь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", - написал Собянин в своём телеграм-канале в пятницу.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье начался пожар.

По предварительным данным, концертный зал Crocus City Hall загорелся в результате нападения: вооруженные люди ворвались в здание концертного зала и открыли огонь.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.

Нападение на Crocus City Hall

14
Хроника Нападение на Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Дело о теракте возбуждено по факту стрельбы в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

РЖД усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах из-за Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные

В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные
Нападение на Crocus City Hall

Меры безопасности усилены в аэропортах Москвы

Для эвакуации людей к Crocus City Hall направлены автобусы большой вместимости

Нападение на Crocus City Hall

В оперслужбах сообщили о втором взрыве в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

МЧС сообщило о выводе сотни человек из Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Музыканты группы "Пикник" не пострадали в результате ЧП в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тыс. квадратных метров

Нападение на Crocus City Hall

На Crocus City Hall напали до пяти человек с оружием

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });