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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:24

В оперслужбах сообщили о втором взрыве в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Второй взрыв произошел в "Крокус сити холле" в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

Кровля здания частично обрушилась, сказали собеседник агентства.

Вечером в пятницу 22 марта стало известно, что перед началом концерта вооруженные неизвестные - от двух до пяти человек - напали на Crocus City Hall и открыли стрельбу сначала по охранникам, а потом по посетителям.

После этого раздался взрыв и начался пожар.

Есть погибшие и пострадавшие.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника Нападение на Crocus City Hall
Московская область Crocus City Hall Москва
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