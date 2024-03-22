В оперслужбах сообщили о втором взрыве в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Второй взрыв произошел в "Крокус сити холле" в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

Кровля здания частично обрушилась, сказали собеседник агентства.

Вечером в пятницу 22 марта стало известно, что перед началом концерта вооруженные неизвестные - от двух до пяти человек - напали на Crocus City Hall и открыли стрельбу сначала по охранникам, а потом по посетителям.

После этого раздался взрыв и начался пожар.

Есть погибшие и пострадавшие.