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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:48

Для эвакуации людей к Crocus City Hall направлены автобусы большой вместимости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Десять автобусов повышенной вместимости Мосгортранса направлено к Crocus City Hall для эвакуации людей с места ЧП, в случае необходимости их количество будет увеличено, сообщил столичный департамент транспорта.

"К Крокусу направлено 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса для эвакуации с места трагедии. В случае необходимости их количество будет увеличено", - говорится в телеграм-канале департамента.

Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения, отметили в ведомстве.

Нападение на Crocus City Hall

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Мосгортранс Crocus City Hall Москва Московская область
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