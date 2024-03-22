РКН сообщил о кратном превышении нагрузки на сервера популярных сервисов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор фиксирует кратное превышение нагрузки на сервера популярных сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее пользователи сервиса Telegram сообщили о сбоях в его работе, в частности, в Москве.

Сбой начал фиксироваться после появления сообщений о стрельбе и пожаре в Crocus City Hall.

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) считают, что мощности серверов популярных серверов достаточно для их стабильной работы, несмотря на кратно возросшую на них нагрузку, добавили в пресс-службе РКН.