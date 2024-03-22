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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:20

Театры и музеи в Москве будут закрыты в выходные из-за теракта в Красногорске

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Театры и музеи в Москве не будут работать 23 и 24 марта из-за нападения на концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

О закрытии 23 и 24 марта сообщили Государственная Третьяковская галерея, Пушкинский музей и Исторический музей.

Об отмене спектаклей также сообщают театры. Так, спектакли отменены в Государственном академическом Большом театре, Театре им. Вахтангова, театре на Трубной, театре Моссовета, театре Наций и в ряде других.

Кроме того, об отмене спектаклей сообщили театр Современник, театр на Таганке, театр зал Наций, МХТ им. Чехова.

Вечером 22 марта перед началом мероприятия в концертном зале в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу в Crocus City Hall.

По предварительной информации, в результате теракта в Crocus City Hall на данный момент имеются сведения о 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Пушкинский музей Третьяковская галерея Crocus City Hall
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