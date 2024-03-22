Развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях России культуры отменят

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ сообщило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни из-за событий в Crocus City Hall.

"Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус Сити Холле" (...) Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По предварительным данным, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 - пострадали, сообщили в ФСБ.