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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:40

Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в Crocus заработал в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Центр приема заявлений по выплатам пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall начал работу на Краснопрудной улице в столице, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы.

Время его работы с 8:00 до 20:00 ежедневно. Контактный телефон +7 (499) 975-23-33. Полный адрес - Краснопрудная улица, дом 13.

"Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

В департаменте уточнили, что организованы горячие линии по вопросам получения выплат. Для жителей Москвы и других регионов работает Единая справочная служба департамента труда и соцзащиты населения Москвы +7 (495) 870-44-44.

Для жителей Подмосковья работает горячая линия социальной защиты Московской области +7 (498) 602-00-23.

В Московской области можно обратиться в Центр помощи по адресу Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корпус 1, контактный телефон 122, гудок, 0 или в отделение соцзащиты по месту жительства.

"Сегодня первые выплаты от города получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края", - позднее сообщили в департаменте.

Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Московская область Crocus
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