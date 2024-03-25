В больницах остаются 97 пострадавших в Crocus City Hall

Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В больницах сейчас находятся 97 человек, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

"Это больницы и Московской области, и Москвы, и федеральные центры. Различные степени тяжести", - сказала она.

Болатаева также сообщила, что уже перечислены первые выплаты пострадавшим: "По выплатам - на сегодняшний день Московская область выплатила уже 15 пострадавшим, и эта работа продолжается".

24 марта вечером в списках пострадавших Минздрава Подмосковья были 182 фамилии. На стационарном лечении находился 101 человек, 61 - на амбулаторном, в графе "выписаны" числились 20 человек.

По последним данным СКР, в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall погибли 137 человек, их опознание продолжается.