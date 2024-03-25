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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Снег пролежит в Москве до конца первой декады апреля

О смене зимней резины на летнюю можно не думать до 5-7 апреля

Снег пролежит в Москве до конца первой декады апреля
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова в Москве остается на 20-25% выше нормы, снег не растает еще до конца первой декады апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Снег за последние два дня просел на 6-8 см, и связано это с тем, что в субботу и воскресенье был дождь, а он главный разрушитель снежного покрова. На этой неделе высота снега будет понижаться, в будние дни она уменьшится еще примерно на 7-10 см, и именно за счет тепла. Но все-равно высота снега выше нормы на 20-25%", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что снег в Москве сохранится в первой декаде апреля, а в лесах он будет лежать еще и в начале второй декады.

Говоря о том, когда можно уже думать о смене зимней резины на летнюю, Вильфанд отметил, что сейчас думать об этом "очень рано".

"Во-первых, снег, который тает, он ночью подмерзает, куда там летняя резина. В Подмосковье это процесс затянется намного дольше. Этот вопрос до 5-7 апреля можно выбросить из головы", - добавил Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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