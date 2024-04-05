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Синоптики пообещали москвичам майскую погоду на следующей неделе

Синоптики пообещали москвичам майскую погоду на следующей неделе
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 20 градусов прогнозируется в Москве с понедельника, такой температурный фон соответствует значениям начала мая и выше нормы на 7 градусов, погода в целом будет облачная, возможны небольшие осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начинается изменение циркуляции, воздушные массы сначала будут поступать с юго-востока в субботу, а в воскресенье уже с юго-запада. И уже во второй половине дня в субботу значительное повышение температуры. Максимальные температуры в Москве от плюс 10 до плюс 12 градусов, но по области до плюс 8. В воскресенье воздушные массы начнут поступать из южной Атлантики, поэтому значительное повышение температуры ночью - до плюс 4 - плюс 6, а днем будет около плюс 15", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что в ночь на субботу в Москву еще будет поступать холодный воздух, поэтому температура будет от минус 5 до ноля.

"В понедельник, вторник и среду опять плюс 15 - плюс 20. Это означает, что будет очень теплая погода, которая близка к значениям конца апреля - начала мая, опять на месяц будет опережение погодных характеристик", - сказал Вильфанд, уточнив, что температура будет на 7 градусов выше нормы.

В целом, по словам научного руководителя Гидрометцентра, на следующей неделе погода будет "симпатичной": преимущественно без осадков, но возможны небольшие дожди, давление около и чуть выше нормы, но ясного неба не будет - облачно с прояснениями. Также на следующей неделе не ожидается сильного усиления ветра, он будет умеренный, от 5 до 10 м/с.

"Это майская погода, по-настоящему майская погода. Но к следующим выходным температура понизится, но не до заморозков. В выходные, предварительно, будет около плюс 10 градусов - плюс 9 - плюс 13 градусов", - добавил он.

Также Вильфанд сообщил, что такая погода способствует тому, что "снег, который уже растаял, начинает перемещаться по водосбору, поэтому в Подмосковье конец этой недели и следующая неделя достаточно сложные".

"Практически повсеместно уровень воды будет близок к опасным явлениям, практически на всех притоках Москва-реки, на малых реках - вода на пойму везде выходит, но есть и районы, где она выходит за пойму", - сообщил он.

Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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