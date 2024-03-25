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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:48

Гололедица ожидается ночью в Москве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Гололедица ожидается в Москве в ночь на вторник в связи с понижением температуры ниже нулевой отметки, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

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"По прогнозам синоптиков, после 00:00 26 марта ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы",- говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва
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