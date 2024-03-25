В Москве в выходные потеплеет до плюс 15

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Температура до плюс 15 градусов прогнозируется в Москве в выходные, в течение недели она будет повышаться до плюс 10 - плюс 12, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве и вообще в центре европейской России на этой неделе будет бурно прогрессировать весна. Москва и центр европейской России находятся в узкой зоне между двумя циклонами - один к западу от Москвы, другой к востоку, поэтому погода будет отличаться своим разнообразием", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в первой половине недели ночью температура в Москве будет отрицательной - в ночь на вторник, на среду и на четверг в столичном регионе будет от минус 5 до ноля.

"А вот днем облака над Москвой будут среднего, высокого яруса, поэтому во вторник облачно с частыми прояснениями, в среду и в четверг вообще облаков будет мало. И это приведет к тому, что солнечная энергия будет очень существенно сказываться на температурном фоне днем", - отметил Вильфанд.

Во вторник в Москве днем будет от плюс 7 до плюс 9 градусов, а уже в среду и четверг будет от плюс 10 до плюс 12 градусов. В пятницу температура повысится до плюс 13 градусов.

"В пятницу произойдёт еще одно изменение - западный циклон подойдёт в центр европейской России, и мы окажемся в зоне его влияния. И это приведет к тому, что ночные температуры будут положительные - от ноля до плюс 4 градусов. В последующем, в субботу и воскресенье, они будут еще выше - плюс 2 - плюс 6 градусов - это минимальные значения", - сказал он.

Днем же в выходные температура будет подниматься до плюс 10 - плюс 14 градусов в субботу, а в воскресенье - до плюс 15 градусов.

"Температура во второй половине недели будет на 4-5 градусов выше нормы и будет соответствовать середине апреля", - добавил он.

Повышение температуры также связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада Атлантики, начнут поступать в Москву с востока Средиземного моря в субботу, а в воскресенье - уже с севера Африки и из Малой Азии.