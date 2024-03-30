Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло

Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Теплая погода прогнозируется в Москве в выходные и в начале следующей недели благодаря воздуху из Африки, в понедельник ожидается температура до плюс 19 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные воздух будет перемещаться с Африканского континента. И это значит, что ночи теплые, заморозков не ожидается. Днем в субботу плюс 11 - плюс 13 градусов, а в воскресенье - плюс 15 - плюс 17. В субботу погода уже не мартовская, а апрельская, характерная для начала второй декады. А в воскресенье погода, характерная для пятой пятидневки апреля", - сказал Вильфанд.

В ночь с субботы на воскресенье минимальная температура будет плюс 5 - плюс 7 градусов. В целом, теплая погода сохранится в столичном регионе до среды, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Супертеплым ожидается понедельник. Ночные температуры в диапазоне плюс 6 - плюс 8 градусов, днем - плюс 17 - плюс 19. И это уже на уровне рекордных значений. Такая погода уже майская. Погода опережает свой климатической график на 1,5 месяца", - сказал Вильфанд.

Во вторник температура в Москве будет от плюс 12 до плюс 17 градусов, в среду - от плюс 10 до плюс 15.

"Но, начиная с четверга, прогнозируется изменение циркуляции и температура понизится. Ночные температуры будут около ноля, а днем плюс 7 - плюс 10. На самом деле, это не холодная погода, температурный фон будет около нормы и даже на 1 градус выше нормы, но после такой майской погоды покажется, что ух, как похолодало", - добавил он.

Существенных осадков на неделе не ожидается, однако "до конца рабочих дней недели возможен небольшой кратковременный дождь".

Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москвичам предложили способы платить за проезд в транспорте без Samsung Pay

Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Агаларовы учтут мнение граждан и властей РФ в вопросе, восстанавливать ли Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Более 80 человек остаются в больницах после теракта в Crocus City Hall

Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов

Из РФ в 2023 г. выдворили 42 тыс. иностранцев по решениям московских судов

Число погибших в Crocus City Hall в поименном списке от МЧС выросло до 95

Число погибших в Crocus City Hall в поименном списке от МЧС выросло до 95

В Москве в выходные потеплеет до плюс 15

Снег пролежит в Москве до конца первой декады апреля

Снег пролежит в Москве до конца первой декады апреля
Нападение на Crocus City Hall

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта
Нападение на Crocus City Hall

На территорию ВДНХ 25 марта будут пускать только по паспорту

На территорию ВДНХ 25 марта будут пускать только по паспорту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });