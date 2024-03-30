Воздух из Африки принесет в Москву майское тепло

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Теплая погода прогнозируется в Москве в выходные и в начале следующей недели благодаря воздуху из Африки, в понедельник ожидается температура до плюс 19 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные воздух будет перемещаться с Африканского континента. И это значит, что ночи теплые, заморозков не ожидается. Днем в субботу плюс 11 - плюс 13 градусов, а в воскресенье - плюс 15 - плюс 17. В субботу погода уже не мартовская, а апрельская, характерная для начала второй декады. А в воскресенье погода, характерная для пятой пятидневки апреля", - сказал Вильфанд.

В ночь с субботы на воскресенье минимальная температура будет плюс 5 - плюс 7 градусов. В целом, теплая погода сохранится в столичном регионе до среды, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Супертеплым ожидается понедельник. Ночные температуры в диапазоне плюс 6 - плюс 8 градусов, днем - плюс 17 - плюс 19. И это уже на уровне рекордных значений. Такая погода уже майская. Погода опережает свой климатической график на 1,5 месяца", - сказал Вильфанд.

Во вторник температура в Москве будет от плюс 12 до плюс 17 градусов, в среду - от плюс 10 до плюс 15.

"Но, начиная с четверга, прогнозируется изменение циркуляции и температура понизится. Ночные температуры будут около ноля, а днем плюс 7 - плюс 10. На самом деле, это не холодная погода, температурный фон будет около нормы и даже на 1 градус выше нормы, но после такой майской погоды покажется, что ух, как похолодало", - добавил он.

Существенных осадков на неделе не ожидается, однако "до конца рабочих дней недели возможен небольшой кратковременный дождь".