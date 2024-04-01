Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует московским автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю.

"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в понедельник в телеграм-канале департамента.

Теплая погода пришла в Москву благодаря воздуху из Африки, сообщал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Супертеплым ожидается понедельник. Ночные температуры в диапазоне плюс 6 - плюс 8 градусов, днем - плюс 17 - плюс 19. И это уже на уровне рекордных значений. Такая погода уже майская. Погода опережает свой климатической график на 1,5 месяца", - сказал Вильфанд.

Во вторник температура в Москве будет от плюс 12 до плюс 17 градусов, в среду - от плюс 10 до плюс 15.