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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:17

Движение поездов на участке МЦД-3 приостановят в дневные часы в выходные

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) на участке между станциями "Зеленоград-Крюково" и Ленинградским вокзалом будет приостановлено на несколько часов в выходные, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С пятницы 5 апреля по воскресенье 7 апреля на Ленинградском и Казанском направлениях D3 изменится расписание движения поездов. (...) Во время изменений будут проводиться работы по строительству развязки на станции Ховрино и модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

В пятницу, 5 апреля, на Ленинградском направлении с 20:00 до конца движения интервал увеличен до 20 минут. Часть поездов отменена. Поезда от Ленинградского вокзала в дальний пригород сохранены.

В выходные, 6 и 7 апреля, на Ленинградском направлении с 10:00 до 12:30 нет движения поездов от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково и обратно. Так, с 10:42 до 12:32 – нет движения из Москвы, с 10:17 до 12:01 – нет движения из области.

В департаменте отметили, что для проезда можно пользоваться маршрутами КМ. 6 и 7 апреля они будут работать с 10 до 13 часов.

Поезда из области следуют только до Зеленограда-Крюково с увеличенным интервалом до 50 минут. В остальное время интервалы движения частично увеличены до 20 минут. Часть поездов отменена.

Дептранс сделал проезд в экспрессах из области до Зеленограда-Крюково на период с 10 до 13 часов по билетам обычных электропоездов.

Кроме того, 6 и 7 апреля на МЦД-3 и Казанском направлении поезда будут прибывать и отправляться от Казанского вокзала и Электрозаводской с интервалами до 20 минут.

Москва МЦД МЦД-3
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