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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Сильный порывистый ветер ожидается в Москве

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о сильном ветре в среду.

В сообщении столичного главка МЧС отмечается, что в ближайшие 1-3 часа до 21 часа 3 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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