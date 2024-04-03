В Москве местами ветром повалило деревья и конструкции

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с утра ветрено, в отдельных районах ветром повалило деревья и поломало конструкции, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Местами ветер сопровождается ливнем.

Чиновники предупредили, что сильный ветер не утих и его порывы могут усилиться. Горожан призвали по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от деревьев.

По прогнозам синоптиков сильный ветер с порывами сохраниться в столице до конца дня. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. С середины дня в городе закрылись некоторые сады и парки, а также зоопарк. Владельцам точек общепита рекомендовали убрать уличные веранды.