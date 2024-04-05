Гололедица ожидается в ночь на субботу в Москве

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Гололедица ожидается в Москве в ночь на субботу в связи с понижением температуры, сообщает комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, ночью 6 апреля ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - сказано в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При этом на следующей неделе синоптики пообещали москвичам майскую погоду.