В парке "Коломенское" начнутся трехлетние работы по благоустройству

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве начинаются масштабные работы по благоустройству территории музея-заповедника "Коломенское", они продлятся три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Настало время провести вторую волну благоустройства и реабилитации больших московских парков. В этом году работы пройдут в Парке Горького, Сокольниках и музее-заповеднике "Коломенское", - написал он в блоге.

Мэр отметил, что ежегодно музей-заповедник "Коломенское" привлекает более четырех миллионов человек, однако, есть ряд проблем. "К примеру, рекреационная нагрузка по территории распределена неравномерно, а набережная лишена многих элементарных удобств вроде беговых дорожек. Не хватает развлечений для детей, павильонов питания и проката. Да и в целом в последний раз отдельные участки парка приводили в порядок более 10 лет назад, а работы по комплексному благоустройству и реабилитации проводили более 20 лет назад", - уточнил Собянин.

Новый проект благоустройства разрабатывали так, чтобы решить накопившиеся проблемы и при этом сохранить уникальность этого места. Территория музея-заповедника обширна, поэтому работы по обновлению пройдут в три этапа.

Первый этап благоустройства включает обновление набережной Москвы-реки. Сначала специалисты приведут в порядок участок в районе станции метро "Кленовый бульвар", а затем будут продвигаться в сторону Сабуровского моста. Работы затронут набережную протяженностью 3,5 км. Общая площадь всего участка - 27 гектаров.

Мэр напомнил, что в царское время Коломенское славилось своими фруктовыми садами. Тогда их было шесть, до наших дней сохранилось только три: Вознесенский, Казанский и Дьяковский.

"Для восполнения потерь недалеко от места впадения в Москву-реку речки Жужи планируем создать еще один - свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек. На его территории разобьем регулярный сад. От него к реке будет спускаться амфитеатр, в конце которого прямо на воде организуем свадебную площадку с перголой", - сообщил Собянин.

Кроме того, здесь оборудуют смотровую площадку с подвесными качелями и пространство для игр. Еще одна видовая площадка с местом для занятий йогой появится там, где сейчас находится сезонный шатер для проведения свадеб.

От причала Коломенское начинается круговой прогулочный маршрут по Москве-реке, его тоже приведут в порядок. Причальную площадь реконструируют. Там будут павильоны речного транспорта, зал ожидания, торговые павильоны, инфоцентр, а также ресторан с летней террасой и площадкой для танцев и представлений.

По словам Собянина, пешеходная часть набережной станет шире за счет деревянного настила, который протянется от причальной площади в сторону Сабуровского моста - так появится возможность выделить место под беговую дорожку. Зимой здесь можно будет организовать линейный каток длиной около 1,8 км, а вдоль него разместить пункты проката, инфоцентр и кафе.

В центральной части набережной появится еще один павильон-ресторан с видом на реку и летними террасами, кафе или пекарней.

На втором этапе работ специалисты обновят парк аттракционов и добавят новые возможности в рекреационной зоне рядом со станцией метро "Кленовый бульвар" и на площадках около исторических объектов.

В третий этап благоустройства войдет реабилитация садов, оврагов и каскада прудов на Коломенском ручье. Кроме того, реорганизуют пространство возле дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища.

"В целом завершить проект планируем в ближайшие три года. Его реализация позволит сохранить традиции "Коломенского", но вместе с тем сделает его комфортнее и уютнее для посетителей", - написал Собянин.