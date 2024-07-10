В Москве первый этап реконструкции Парка Горького завершат до конца года

Работы по благоустройству Пушкинской набережной в Москве Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В московском Парке Горького реконструкцию Пушкинской набережной должны завершить до конца 2024 года, в перспективе будет преображена вся территория парка, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Сама центральная часть Парка Горького, конечно, требует нового взгляда, нового подхода и обновления, особенно это касается Пушкинской набережной, которая в настоящее время из себя представляет просто большую полосу асфальта. Конечно, это уже не соответствует нашим подходам, требованиям горожан, поэтому мы затеяли крупную реконструкцию, к которой шли несколько лет. Уверен, что Пушкинская набережная будет одной из самых любимых и самых популярных в городе - комфортная, уютная, насыщенная самыми разнообразными активностями. Работы ведутся активно, надеюсь, что до конца года эта работа будет выполнена", - сказал Собянин, осматривая работы по благоустройству.

Остальную территорию парка, по его словам, будут реконструировать частями. Там обновят пруды, сеть тропинок, в Нескучном саду создадут дополнительные спортивные активности.

"Так что Парк Горького получит второе дыхание и будет еще более популярным в нашей стране и для москвичей", - пообещал мэр.

Он подчеркнул, что в 2011 году именно с Парка Горького стартовала программа преображения столичных зеленых зон, и сегодня это место отдыха является самым популярным у горожан - ежегодно его посещают около 30 миллионов человек. "За это время мы добавили к Парку Горького еще территории Воробьевых гор, Воробьевской набережной, Крымской набережной, Нескучного сада. И, конечно, это одно из крупнейших в стране парковых пространств на сегодняшний день. Воробьевскую набережную мы в прошлом году закончили, Крымская набережная реконструирована уже давно и тоже стала очень популярной", - добавил он.

В пресс-службы мэра уточнили, что на Пушкинской набережной поставят многофункциональные павильоны, в которых разместят творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны для детей, кафе и рестораны. По форме единая линия павильонов будет напоминать "круизный лайнер" с подсветкой и верхними "палубами", на которых будут организованы смотровые площадки. На Оливковом пляже будет обустроена многоуровневая зона отдыха с шезлонгами.

После обновления Пионерского пруда там можно будет купаться в теплое время года. На деревянном настиле вдоль берега появятся места отдыха, а для прогулок вдоль воды обустроят дорожку, предусмотрены и раздевалки с душевыми, и кафе с террасой.

В Нескучном саду планируется создать спортивный кластер со всесезонным павильоном, где разместится спортзал, зал для тренировок, кафе с террасой. Рядом расположится прокат спортивного оборудования, столы для настольного тенниса, спортивные площадки. Предусмотрены также установка фонарей и малых архитектурных форм, устройство дорожек из гранитного отсева и цветников из многолетних культур.