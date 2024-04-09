Жильцов домов в южном районе Москвы экстренно вакцинируют из-за случаев кори

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Управлением Роспотребнадзора по Москве проводятся мероприятия по недопущению распространения кори в связи с регистрацией случаев кори по двум адресам в столичном районе Бирюлево Западное, поликлиникам дано предписание провести экстренную вакцинацию жильцам домов, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случаев кори в домашних очагах по двум адресам в районе Бирюлево Западное. Все случаи единичные по каждому адресу и не связаны между собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городским поликлиникам, обслуживающим взрослое и детское население, даны предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам домов, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.