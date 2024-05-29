Частную школу на востоке Москвы временно закрыли после выявления случая кори

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - После проверки столичного управления Роспотребнадзора временно закрыта частная школа на востоке Москвы в связи с нарушениями, которые привели к возникновению случая заболевания корью, сообщается на сайте ведомства в среду.

В Восточном административном округе провели эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания в связи со случаем кори у ученика четвертого класса в частном учебном заведении "Преображенская школа "Монтессори" ООО "Прешкола", расположенном по адресу: ул. Краснобогатырская, дом 9, говорится в сообщении.

Школа была опечатана. Материалы проверки переданы в Преображенский суд Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности заведения, заявили в Роспотребнадзоре.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что ООО "Прешкола" осуществляет деятельность, не имея санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. Кроме того, учреждение расположено на первом этаже жилого 22-х этажного дома, что является нарушением требований п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В сообщении уточняется, что текущая уборка классов, санузлов в школе проводится один раз вечером. Медицинское обслуживание учащихся не осуществляется. У одного сотрудника ООО "Прешкола" в личной медкнижке имеется запись об отказе от вакцинации против кори.

"Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства способствовали возникновению и распространению инфекционного заболевания, составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.3 ч. 1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.