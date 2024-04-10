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В Москве средняя цена квартиры из топ-100 выросла до 1,33 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Средняя стоимость лота в сотне самых дорогих квартир Москвы в марте достигла 1,33 млрд рублей, подсчитали аналитики компании "Intermark Городская Недвижимость".

"Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей в PCM топ-100 сегодня - 1,33 млрд рублей. Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет порядка 133 млрд рублей, что при текущем курсе эквивалентно $1,4 млрд. По сравнению с прошлым годом средний бюджет квартиры вырос на 8%", - говорится в исследовании.

При этом средняя стоимость 1 кв.м составляет 4,3 млн рублей. Самое дорогостоящее предложение стоит 7,5 млрд рублей за лот.

Аналитики добавили, что диапазон площадей квартир широкий, это от 64 до 1 тысячи кв.м. Наибольшую долю занимают квартиры свыше 300 кв.м - 38%. Кроме того, из "золотой сотни" 80% предлагается на первичном рынке, еще 20% - на вторичном.

Intermark Городская Недвижимость Москва
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