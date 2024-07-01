В России вторичные квартиры подорожали во всех городах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России за первое полугодие 2024 года цены на вторичные квартиры выросли во всех крупных городах, подсчитали в "Мире квартир".

"За первое полугодие квадратный метр "вторички" подорожал во всех 70 городах России с населением более 300 тысяч человек, кроме Магнитогорска, где цена символически снизилась на 0,4%", - говорится в исследовании.

Наибольший прирост цены метра показали Сочи (+16,3%), Краснодар (+12,2%), Махачкала (+11,5%), Улан-Удэ (+11,5%), Набережные Челны (+11,3%), Симферополь (+11%). Подорожание в других городах ограничилось однозначными цифрами.

Средняя по всем городам цена "квадрата" на вторичном рынке поднялась за полгода на 4,9%, до 114 648 рублей. Московский метр подорожал на 2,7%, до 336 018 рублей, подмосковный - на 2,8%, до 154 085 рублей, петербургский - на 3,7%, до 202 225 рублей.

Что касается общей цены лота в исследованных городах, цена квартиры на "вторичке" увеличилась с начала года в 60 городах из 70, в 10 снизилась. Наибольшее удорожание объекта продемонстрировали Краснодар (+14,4%) и Сочи (+10,8%). Московская область с начала года прибавила 6,5%, Москва 6,3%. В итоге средняя московская квартира стоит сейчас 19 407 593 рубля, подмосковная - 8 310 392 рубля. Петербург пришел к финишу полугодия с положительной динамикой: +3,5% и подорожал до 11 165 072 рублей. Цена лота по итогам полугодия упала в Магнитогорске (-6%), Ярославле (-3,2%), Туле (-2%), Владивостоке (-1,9%), Кирове (-1,6%), Сургуте (-1,3%), Ижевске (-1%), Чебоксарах (-0,9%), Чите (-0,6%) и Рязани (-0,2%).

В среднем по всем городам цена квартиры на регулярном рынке выросла на 2,9%, до 6 050 876 рублей.

"Цены на вторичном рынке выросли меньше, чем на первичном, где наблюдался ажиотаж из-за завершения льготной ипотеки. Однако часть покупательского спроса с рынка новостроек ушла на "вторичку", где стоимость квартир в среднем меньше на 15%", - рассказал гендиректор портала Павел Луценко.

По прогнозам портала, во II полугодии перераспределение спроса с рынка новостроек продолжится, так что падения цен во вторичном сегменте не ожидается. Скорее, будет наблюдаться выравнивание ценового уровня новостроек и "вторички".