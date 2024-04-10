Собянин сменил главу департамента образования Москвы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении Александра Молоткова с должности руководителя столичного департамента образования и науки, эту должность займет Ирина Каклюгина.

"Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", - говорится в указе, опубликованном в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

Вторым указом на эту должность назначена Каклюгина, которая ранее занимала пост вице-губернатора Московской области.

Молотков был назначен на пост главы департамента образования в июле 2020 года.