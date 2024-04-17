Собянин сменил главу столичного стройкомплекса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв освобожден от должности, следует из опубликованного на сайте мэра и правительства столицы указа.

"Освободить Бочкарёва Андрея Юрьевич от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе", - говорится в документе за подписью главы города Сергея Собянина.

Еще одним указом мэр назначил на должность главы стройкомплекса Владимира Ефимова. Ранее он был заместителем мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города. Вместо него руководителем департамента экономической политики стала Мария Багреева.

Бочкарёву 52 года. С конца 2010 года он находился на должности руководителя департамента строительства Москвы. В январе 2020 года был назначен заместителем мэра по вопросам градостроительной политики и строительства, возглавив столичный стройкомплекс.