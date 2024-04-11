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Сезон речной навигации в Москве откроется 24 апреля

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сезон летней речной навигации откроется в Москве с 24 апреля, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Северный и Южный речные вокзалы готовы к открытию сезона летней навигации (...) В этом году летний сезон навигации откроется 24 апреля, и мы ожидаем, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на Северном и Южном речных вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады.

Мэр напомнил, что в прошлом году речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 млн поездок - на 22% больше, чем в 2022 году.

Москва
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