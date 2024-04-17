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Новые зоны отдыха, спортплощадки и зоны для купания появятся в Парке Горького

На Воробьевской набережной возведут 130-метровый открытый панорамный бассейн

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Работы по обновлению Парка Горького в Москве начнутся в этом году; в парке обновят и построят новые зоны для отдыха и занятий спортом, а на Воробьевской набережной появится панорамный бассейн, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Популярность Парка Горького растет год от года. Имеющейся инфраструктуры уже не хватает, а у части объектов благоустройства подходит к концу межремонтный срок. Поэтому мы продолжаем развитие парка - обновим имеющиеся и создадим новые зоны для отдыха и занятий спортом. Работы разобьем на три этапа, первый завершим в этом году, а последний - в 2026", - написал Собянин в своем блоге.

Он уточнил, что большие изменения планируются на Пушкинской набережной, где появится около 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы: "Визуальные искусства", "Двор резидентов" и "Событийная площадь", "Семейная гостиная" и "Гастрономический квартал". В квартале "Визуальные искусства" разместятся творческие коворкинги, галерея художников, там же предусмотрят возможность организации кинотеатра на открытом воздухе. В кластерах "Двор резидентов" и "Событийная площадь" построят павильоны с двориками. На "Событийной площади" будет предусмотрено место для сцены, на которой можно будет проводить крупные мероприятия, а в зимнее время там можно будет организовать каток. В квартале "Семейная гостиная" будет открыта всесезонная закрытая детская площадка. В конце Пушкинской набережной расположится "Гастрономический квартал" с ресторанами.

Кроме того, планируется изменить Пионерский пруд: в теплое время года там можно будет купаться и загорать. Две трети пруда будут предназначены для катания на лодках и катамаранах, одна - для купания.

В Нескучном саду появится всесезонный спортивный комплекс и площадки для занятий спортом.

"В 2025 году начнем с обновления прибрежных зон. На ранее благоустроенных Андреевской и Воробьевской набережных организуем дополнительно зоны пляжного отдыха с шезлонгами и лежаками, расположенными на небольших террасах", - добавил Собянин.

Кроме того, на Воробьевской набережной появится развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном с видом на Москву-реку. Работы по его строительству начнутся в этом году.

Москва Парк Горького
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