В Москве восстановят стадион "Локомотив"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы приступят к строительству спортивно-досугового центра с игровой ареной на месте стадиона "Локомотив" в районе Люблино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще в советское время стадион начал ветшать, а с 2015 года его и вовсе пришлось законсервировать. Жители Люблина неоднократно обращались с просьбой привести свой "домашний" стадион в порядок. Но только в прошлом году удалось уладить все формальности и передать его в собственность города. И вот теперь мы, наконец-то, можем подарить ему вторую жизнь - превратить в современный спортивно-досуговый комплекс, где смогут отдыхать все желающие", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

При этом, он отметил, что "сегодня от старого футбольного поля осталось только несколько архивных фото".

В 2024 году на месте стадиона, как уточнил Собянин, появится большая игровая арена площадью более 7 тыс. кв. м с искусственным покрытием и подогревом - играть можно будет и летом, и зимой. Сбоку от основного поля будет размещено два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Чтобы за ходом игры было удобнее наблюдать, установят табло.

"Старая трибуна настолько обветшала, что восстановить ее невозможно. Поэтому была запроектирована новая "воздушная" трибуна на 800 человек с навесом из легковозводимых конструкций, с художественной подсветкой и логотипом стадиона. Как и прежде, по центру трибуны будет арка для прохода на территорию", - добавил мэр.

Кроме того, вокруг полей проложат беговую дорожку. Также организуют спортивную площадку с силовыми тренажерами и снарядами для воркаута, создадут дорожно-тропиночную сеть.

Мэр уточнил, что территория стадиона будет оснащена системой ливневой канализации. Благодаря наружному освещению, в том числе специальным спортивным прожекторам, играть и тренироваться можно будет и в вечернее время.

"Сохранившиеся здания находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В ходе работ первозданную кирпичную кладку зданий восстановят, отшлифуют, окрасят в белый цвет и дополнят декоративными перфорированными металлическими панелями светлых оттенков. Это придаст строениям единый архитектурный стиль, гармонично сочетающийся с другими объектами стадиона", - отметил мэр.