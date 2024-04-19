В Москве самая дешевая вторичная квартира продается за 1,1 млн рублей

Ее площадь 10 квадратных метров

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы обойдется в 1,1 млн рублей, говорится в исследовании аналитиков "Домклик" Сбербанка.

Речь идет о студии без отделки на первом этаже жилого комплекса, построенного в поселении Первомайское в 2018 году. Площадь квартиры - 10 кв.м.

Второй по стоимости стала квартира в Кузьминках за 1,5 млн рублей. Это студия-апартаменты площадью 11,7 кв.м на цокольном этаже дома 1988 года постройки. В квартире есть черновой ремонт, но нет окон.

Третье место занимает студия-апартаменты за 2,5 млн рублей. Квартира площадью 12 кв.м расположена на территории лесопарка Кусково. В студии есть ремонт, но нет окон.

Студия-апартаменты недалеко от станции "Рязанский проспект" продается за 2,6 млн рублей. Площадь квартиры - 10 кв.м. В помещении требуется ремонт. Замыкает список студия в районе Измайлово. Площадь квартиры - 11 кв.м, а цена - 2,9 млн рублей, там требуется косметический ремонт.