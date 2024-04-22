Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе, температура будет подниматься до плюс 22 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В принципе, эта неделя вполне комфортная, летняя, температура будет выше нормы на 2-4 градуса. От холодов мы уже отошли", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что во вторник в Москве будет "самая низкая температура на этой неделе, хотя вполне апрельская". Это связано с очередным выходом южного циклона. Ночью будет плюс 4 - плюс 6 градусов, днем - плюс 12 - плюс 14 градусов. Такая температура, по его словам, на 1-2 градуса выше нормы.

"Дальше начинается повышение, очень комфортный день будет в среду, потому что он будет солнечный: переменная облачность, без осадков, ночные температуры плюс 1 - плюс 3 градуса, но на севере области понижение даже до нулевых отметок, а днем плюс 14 - плюс 16 градусов", - сказал Вильфанд.

В четверг, 25 апреля, в Москве будет облачно, но с частыми прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночные температуры плюс 6 - плюс 8 градусов, днем плюс 18 - плюс 20.

"В пятницу будет день очень теплый, но дождливый. Ночные температуры - плюс 11 - плюс 12 градусов, а днем около 19 - плюс 22 градуса и кратковременный дождь, но все равно солнышко будет, будут прояснения", - добавил Вильфанд.

27 и 28 апреля в столичном регионе, по словам научного руководителя Гидрометцентра, будет "вполне комфортная погода" - ночью плюс 6 - плюс 11 градусов, днем плюс 15 - плюс 20. В течение дня будет облачно с частыми прояснениями и небольшой кратковременный дождь.