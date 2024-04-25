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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в первые майские выходные

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Теплая и солнечная погода с температурой до плюс 21 градуса прогнозируется в Москве с 28 апреля по 1 мая, временами возможны кратковременные дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье резко понизятся ночные температуры, потому что небо будет малооблачное, произойдет выхолаживание подстилающей поверхности. Температура ночью плюс 4 - плюс 9 градусов, а днем от плюс 15 до плюс 20. Но эти температуры будут обусловлены не адвекцией тепла, которая наблюдалась в предыдущие дни, здесь будет солнце с очень мощной энергией. И будет преимущественно без осадков", - сказал Вильфанд.

В ночь на понедельник, 29 апреля, в Москве прогнозируется плюс 4 - плюс 9 градусов, днем плюс 15 - плюс 20, местами кратковременный дождь и "много солнца", добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Во вторник, 30 апреля, воздух начнет поступать с юга - юго-востока, поэтому температура повысится: ночью плюс 5 - плюс 10, днем плюс 16 - плюс 21 градус. "Но чуть больше облачности будет, чем в воскресенье и понедельник. Преимущественно без осадков, небольшой кратковременный дождь", - сказал Вильфанд.

В среду, 1 мая, как уточнил Вильфанд, по предварительным расчетам, температура ночью будет около плюс 10 градусов, а днем около плюс 20 и без осадков.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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