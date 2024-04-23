Гроза ожидается в Москве в пятницу

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Кратковременный дождь и гроза прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу необычно – и облачная погода, и кратковременный дождь, и грозовая деятельность, и в то же время плюс 20 - плюс 22 градуса. И ночь совершенно теплая - минимальные температуры плюс 12 - плюс 14 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, сегодня в Москве был самый холодный день на этой неделе. В среду температура днем уже будет до плюс 14 - плюс 16 градусов. В четверг прогнозируется плюс 18 - плюс 20 градусов. В субботу, 27 апреля, в столичном регионе ожидается плюс 15 - плюс 18 градусов, в воскресенье – плюс 15 - плюс 20. В понедельник, по предварительным расчетам, также будет тепло – плюс 17 - плюс 22 градуса.

"Теплая погода, примерно на 3-4 градуса выше нормы", - добавил он.