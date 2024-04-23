Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Гроза ожидается в Москве в пятницу

Гроза ожидается в Москве в пятницу
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Кратковременный дождь и гроза прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу необычно – и облачная погода, и кратковременный дождь, и грозовая деятельность, и в то же время плюс 20 - плюс 22 градуса. И ночь совершенно теплая - минимальные температуры плюс 12 - плюс 14 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, сегодня в Москве был самый холодный день на этой неделе. В среду температура днем уже будет до плюс 14 - плюс 16 градусов. В четверг прогнозируется плюс 18 - плюс 20 градусов. В субботу, 27 апреля, в столичном регионе ожидается плюс 15 - плюс 18 градусов, в воскресенье – плюс 15 - плюс 20. В понедельник, по предварительным расчетам, также будет тепло – плюс 17 - плюс 22 градуса.

"Теплая погода, примерно на 3-4 градуса выше нормы", - добавил он.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На МЦД-2 прервано движение поездов через станцию "Печатники" в сторону Нахабино

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

Летняя погода прогнозируется на этой неделе в Москве

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });