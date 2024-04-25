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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Летние дожди и гроза пройдут в Москве в пятницу и субботу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Кратковременные дожди и гроза пройдут в Москве в пятницу и субботу, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, прогнозируются "дожди летнего типа" - интенсивные, кратковременные, с грозовой деятельностью, по 5-6 мм за день.

Он отметил, что в течение ближайших дней в столичном регионе будет давление близкое к норме, а также "циклоническая циркуляция", которая и приведет к облачной погоде. Благодаря тому, что воздух в Москву будет поступать с юга, будет тепло.

"Сегодня, завтра и послезавтра очень теплая погода. Температура завтра +20...+22 градуса, облачно с прояснениями, даже гроза местами прогнозируется и порывы ветра при грозе до 15 м/с", - добавил Вильфанд.

В субботу днем максимальные температуры будут +17...+19 градусов, также ожидается гроза.

Летними будут и ночные температуры +10...+12 в ночь на пятницу и +11...+13 в ночь на субботу. В целом, в пятницу в Москве будет температура почти на 6 градусов выше нормы, а в субботу примерно на 4-5 выше нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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