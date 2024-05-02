Доходы бюджета Москвы в первом квартале выросли на 25,8%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2024 года доходы столичного бюджета увеличились на 25,8% в годовом измерении и составили 1 118,4 млрд рублей, сообщила через пресс-службу руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, за этот квартал в бюджет Москвы поступило на 229 млрд рублей больше, чем годом ранее. Высокий темп роста поступлений обусловлен динамичным экономическим развитием города, увеличением уровня заработных плат, продолжением реализации масштабных инфраструктурных и жилищных проектов на территории Москвы.

Более двух третей прироста доходов обеспечили строительная отрасль, консалтинговая и научная деятельность, IT-сектор, обрабатывающая промышленность и финансово-кредитные организации.

Налоговые доходы столицы в январе-марте увеличились на 21,8% и составили 967,4 млрд рублей. Крупнейшие источники - налог на прибыль организаций и НДФЛ.

Кроме того, доходы по специальным налоговым режимам увеличились на 47,9% - до 46,9 млрд рублей. "Большая часть этих поступлений - 39 млрд рублей - пришлась на упрощенную систему налогообложения. Специальные налоговые режимы уверенно входят в четверку крупнейших налоговых источников бюджета Москвы. Увеличение платежей говорит о высокой динамике развития малого и среднего бизнеса в столице, который обеспечивает более 25% всех налоговых доходов бюджета Москвы", - отметила Зяббарова.

Расходы бюджета Москвы в январе-марте составили 806,7 млрд рублей. Финансирование программ социальной направленности составило 412,5 млрд рублей - более половины всех расходов, сообщили в департаменте.