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Обороты московских IT-компаний выросли за год более чем на 40%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Обороты столичного IT-сектора в январе - апреле 2024 года достигли 1,3 трлн рублей; это на 42% больше того же периода 2023 года в сопоставимых ценах, сообщила через пресс-службу заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

64% общего объема - более 805 млрд рублей - обеспечили разработчики программного обеспечения, обороты которых за год выросли на 32%, добавила заммэра.

Оставшиеся 36% оборота отрасли, или около 446,5 млрд рублей, приходятся на проектировщиков и разработчиков баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ. Они увеличили показатель на 66%.

По словам Багреевой, IT-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей России. Спрос на IT-продукты высок во всех секторах экономики: торговле, медицине, образовании, финансах, логистике. Активно развиваются и пользовательские приложения, и автоматизация бизнес-процессов. При этом растет интерес к отечественным решениям. На Москву приходится около 70% оборота этого сектора в стране.

Москва Мария Багреева
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