В столичный регион на следующей неделе вернется погода начала апреля

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе на следующей неделе будет на 5-6 градусов ниже нормы, ожидается температура, как в начале апреля, с 8 по 10 мая ночные температуры будут отрицательные, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всего этого периода, начиная с 6 мая, погода будет отставать от своего климатического развития на месяц - такой температурный фон характерен для первой декады апреля", - сказал он.

6 мая в столичном регионе ночью прогнозируется ноль - плюс 5 градусов, а днем плюс 9 - плюс 11 градусов. 7 мая ночью также ноль - плюс 5, днем плюс 5 - плюс 10 градусов.

"8,9 и 10 мая в прогнозе появляется такое не очень приятное слово, как осадки. Очень важно отметить, что они будут небольшими, условий для сильных осадков нет. В ночь на 8 мая - минус 1 - плюс 4, а уже 9 и 10 мая - минус 2 - плюс 3 градуса. Днем 8 мая - плюс 5 - плюс 10, а 9 мая - плюс 6 - плюс 11, 10 мая - плюс 8 - плюс 13 градусов", - сообщил эксперт.

Он отметил, что такая температура ниже нормы на 5-6 градусов.

11 и 12 мая, по предварительным расчетам, прогнозируется небольшое повышение температура, ночью плюс 1 - плюс 6, днем плюс 10 - плюс 15. "Но все равно такая температура на месяц отстает от своего климатического развития", - отметил Вильфанд.