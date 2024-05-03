В европейской части России до середины следующей недели похолодает

Заморозки плохо скажутся на цветении плодовых деревьев

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Во всех регионах европейской части России, Урала и Приволжья в ближайшие дни прогнозируется температура на 4-9 градусов ниже нормы, отрицательные температуры негативно скажутся на цветении плодовых деревьев, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Северо-Западном федеральном округе - в Архангельской области, в Ненецком автономном округе - температура в ближайшие выходные и до 8 мая включительно будет на 6-9 градусов ниже нормы, минимальные температуры будут от минус 15 до минус 6. В Мурманской области минимальные значения ночью будут до минус 7 - минус 5 градусов. В Вологодской области ночью минус 5 - минус 2 градуса. Также очень холодно будет в Коми, где температура будет на 7-8 градусов ниже нормы, а минимальные значения минус 16 - минус 14. В Псковской и Новгородской областях минимальные температуры будут опускаться до минус 3 - ноля градусов.

"В Центральном федеральном округе повсеместно с 4 по 8 мая температура на 4-9 градусов ниже нормы, и это означает что минимальные значения от ноля до минус 5 градусов. Очень холодная погода в ближайшую ночь в центрально-черноземных областях, то есть на самом юге ЦФО - в Тамбовской, Воронежской областях - до минус 5 градусов. В последующем до минус 2 - минус 3 градусов", - сообщил Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе в ближайшие дни температура будет на 6-9 градусов ниже нормы. В северных регионах - Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии - минимальные значения будут от минус 5 - плюс 3 градусов. В Татарстане, Ульяновской, Самарской, Пензенской областях - от минус 3 до плюс 3 градусов. А на юге - в Оренбургской области - от ноля до минус 5.

"Похолодание доберется до Южного федерального округа. В Астраханской и Волгоградской области температура будет отрицательная: 4 и 5 мая в Астраханской области до минус 3, а в Волгоградской области и до минус 5. В последующем температура будет около ноля", - добавил ученый.

В Ростовской области ночные температура также будут опускать до минус 3 градусов.

"Это очень негативно скажется на цветении плодовых деревьев. Сейчас повсеместно на европейской территории России уже зацвели косточковые, сливы", - подчеркнул Вильфанд.

На Урале с 4 по 6 мая температура будет на 5-9 градусов ниже нормы. Минимальные температуры на юге региона - в Курганской, юге Тюменской, Челябинской областях - от минус 7 до ноля, а в северных регионах Урала - ЯНАО, ХМАО - на 7-11 градусов ниже нормы и минимальные температуры минус 18 - минус 15 градусов.

"Настоящая зима", - отметил Вильфанд.