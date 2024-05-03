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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Парад в Москве 9 мая завершат "Русские витязи" и "Стрижи"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В военном параде 9 мая на Красной площади в Москве примут участие более 9 тысяч человек и 70 единиц техники, завершится парад пролетом авиагрупп "Русские витязи" и "Стрижи", сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции", - отметил он.

По словам министра, в состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

Генеральная репетиция парада запланирована на 5 мая.

Глава Минобороны отметил, что военные парады 9 мая пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий; в 314 населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.

"Всего в праздновании Дня Победы будет задействовано около 150 тысяч человек и двух с половиной тысяч образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

В рамках празднования Дня Победы в Москве на Поклонной горе организована выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине. "Среди них американские Abrams и Bradley, немецкие Leopard и Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии", - сказал Шойгу.

По его словам, выставка продлится до конца мая, в первый день ее посетили свыше 83 тысяч человек.

Сергей Шойгу Минобороны Москва Красная площадь Поклонная гора Стрижи Русские витязи
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