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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Движение на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы закроют 9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ряд улиц и набережных в Центральном и Юго-Восточном административных округах (ЦАО и ЮВАО) Москвы будет закрыт для движения транспорта 9 мая в связи с проведением Парада Победы, сообщили столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Так, движение будет закрыто: с 5:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, с 5:30 до окончания мероприятия на ряде центральных улиц и набережных, с 10:00 до окончания мероприятия будет повторно закрыто движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 5:00 до 13:00.

Кроме того, подземные пешеходные переходы будут закрыты: с 5:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца - от станции метро "Таганская" до метро "Маяковская", а также на Тверской улице - от станции метро "Маяковская" до станции метро "Охотный ряд", с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца - от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат.

Подземный пешеходный переход в районе станции метро "Маяковская" будет открыт.

В дептрансе отметили, что в местах временных ограничений запрещена парковка. Возможны изменения, добавили в департаменте.

Москва Парад Победы
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