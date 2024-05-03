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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Расписание поездов на МЦД-2 изменится 4-6 и 11-13 мая из-за ремонтных работ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) 4-6, а также 11-13 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в пятницу.

"С 2:00 4 мая до 2:00 6 мая, а также с 2:00 11 мая до 2:00 13 мая изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

На Курском направлении поезда будут следовать преимущественно укороченными маршрутами от/до Царицыно и Курьяново. Интервалы будут увеличены: от Подольска до Царицыно – до получаса, от Царицыно до Курского вокзала – до 2,5 часов.

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино следуют от/до Стрешнево и Курского вокзала. Интервалы будут увеличены: от Нахабино до Стрешнево – до 35 минут, до Курского вокзала – до 1 часа.

В выходные будет закрыт путь в сторону Подольска на участке от Москвы-Товарной до Перервы, здесь будут ремонтировать главный путь. В это время поезда будут следовать по пути в сторону Нахабино. Работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший, сообщили в дептрансе.

Москва МЦД МЦД-2
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