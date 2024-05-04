Контроль нарушений правил парковки усилят на пяти улицах Москвы с 5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с воскресенья увеличат количество проверок на пяти улицах, где водители часто паркуются с нарушениями.

"Проверок станет больше на: Привольной улице, Бережковской набережной, улице Большая Дмитровка, Выставочном переулке и 1-м Дорожном проезде", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Как добавили в ведомстве, инспекторы МАДИ будут чаще проверять участки, где водители бросают машины в неположенных местах, а нарушители получат штраф в размере 3 тыс. рублей.

"Благодаря усилению контроля на этих участках снизится число нарушений. Передвигаться по городу станет еще безопаснее и водителям, и пешеходам. Просим автомобилистов быть внимательными и всегда парковаться только в разрешенных местах", - сказал заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.