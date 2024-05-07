Власти Москвы усилят проверки водителей такси 9-12 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве в праздничные дни 9-12 мая инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) увеличат количество проверок водителей такси, сообщил столичный Департамент транспорта.

Таксистов будут проверять сразу в нескольких точках в городе.

"Если таксист не прошел медосмотр или не провел техконтроль авто перед началом работы, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку (в рамках статьи 27.10 КоАП)", - разъяснил Дептранс.

С января 2024 года инспекторы МАДИ проверили больше 9 тысяч таксистов, сказал через пресс-службу департамента его руководитель, заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Каждый водитель такси должен проходить медосмотр и проводить техконтроль автомобиля перед выездом. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП. Усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее и безопаснее", - сказал он.