Расписание поездов на МЦД-1 изменится 9-12 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) 9-12 мая в связи с реконструкцией станций Бескудниково и Лобня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В период с 21:00 до 7:00 с 9 на 10 и с 11 на 12 мая на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. (...) Это нужно для реконструкции станций Бескудниково и Лобня", - говорится в телеграм-канале департамента.

По диаметру часть поездов следует укороченными маршрутами до Белорусского и Савеловского вокзалов. Интервалы движения увеличены: 9-10 мая – до 1,5 часов, 11-12 – до получаса.

На Савеловском направлении часть поездов отменена, часть следует укороченными маршрутами только от/до станций Марк, Бескудниково, Савеловский вокзал. Интервалы движения увеличены: 9-10 мая – до 1 часа, 11-12 мая – до получаса. У части поездов изменен набор остановок.

"Изменены пути прибытия и отправления поездов, смотрите расписание на табло на станциях", - отметили в департаменте.

На Белорусском направлении часть поездов отменена, часть следует только от/до Белорусского вокзала. Интервалы движения увеличены: 9-10 мая – до 1 часа, 11-12 мая – до получаса.

Движение Аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево также скорректировано: с 9 на 10 мая интервалы движения увеличены. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

В ночь с 9 на 10 мая на станции Бескудниково будет закрыт путь в сторону Одинцово, в это время поезда будут следовать по пути в сторону Лобни. В ночь с 11 на 12 на станции Лобня будет закрыт путь в сторону Одинцово, поезда поедут по пути в сторону дальнего пригорода Савеловского направления.