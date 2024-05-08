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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Власти Москвы предупредили об усилении ветра после полудня

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе после полудня в среду возможно усиление ветра, его скорость при порывах может достигать 17 метров в секунду, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства со ссылкой на прогноз синоптиков.

Горожан призвали быть внимательными на улице.

Сейчас в столице прохладно, переменная облачность, временами наблюдаются короткие снежные заряды с усилением ветра.

7 мая с утра в городе шел снег, который сменился ливнем, также был сильный ветер, ресторанам и кафе рекомендовали закрыть уличные веранды.

Москва
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